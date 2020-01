Chuva entupiu sarjetas. Situação resolvida no Hospital de Gaia

A forte precipitação ao início do dia em Vila Nova de Gaia entupiu as sarjetas e impediu o acesso das viaturas de emergência às urgências do Hospital Eduardo Santos Silva. O presidente do conselho de administração do Hospital garante que a situação está resolvida e que "não houve nenhuma perturbação do fluxo normal de trabalho".