Chuva escassa ou ausente até final do mês

As previsões indicam que a situação deve continuar pelo menos até ao final deste mês, uma vez que não há previsão de chuva significativa.





O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê pontualmente fraca precipitação nas regiões do norte e centro do país mas nada de especial. A meteorologista Cristina Simões adianta à Antena 1 que não deve chover nos próximos 15 dias.



O próximo mês de março deverá registar também pouca chuva.