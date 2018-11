Chuva forte. 16 distritos do continente sob aviso amarelo

RTP29 Nov, 2018, 07:59 / atualizado em 29 Nov, 2018, 08:01 | País

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora estão sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte.

Alertas da Proteção Civil

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avisou ainda na quarta-feira para a possibilidade de inundações e quedas de árvores devido à chuva persistente e por vezes forte que está prevista.





E alertou para situações como piso rodoviário escorregadio, possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, danos em estruturas montadas ou suspensas, possíveis acidentes na orla costeira, entre outras.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo toda a costa portuguesa devido à previsão de agitação marítima forte até ao meio da tarde de hoje, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 5 metros.O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Por causa da agitação marítima, nove barras estão hoje fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, S. Martinho de Porto e Ericeira, no continente, e a barra de Lajes do Pico, nos Açores. As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior 15 e 35 metros, respetivamente.Segundo a Marinha, a barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros.