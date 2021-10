Chuva forte ao final da tarde nas regiões do norte e centro

Foto: Craig Whitehead /Unsplash

Seis distritos do continente estão sob aviso laranja esta sexta-feira e sabado devido à chuva forte. Condicionalismos meteorológicos que a meteorologista Maria João Frada diz afectarem para já a região norte e centro, progredindo depois para sul.