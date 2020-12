Chuva forte e granizo afetam arquipélago da Madeira em dia de Natal

O Jornal da Madeira revela que as fortes chuvas que se fazem sentir na zona norte da Madeira, em especial nas localidades de Ponta Delgada e Boaventura, já causaram inundações em estradas e casas, com avultados danos materiais registados.



O mau tempo parece não dar tréguas na região que pelas 17h00 desta sexta-feira registou um forte queda de granizo na cidade do Funchal.