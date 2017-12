Chuva fraca na consoada no Sul, litoral Centro e Grande Lisboa

Lusa23 Dez, 2017, 09:52 | País

Nas previsões mais recentes para o dia da consoada, o IPMA regista precipitação no Sul do país e neblina ou nevoeiro matinal, precisando que os períodos de chuva fraca ou chuvisco no Algarve se irão estender a toda a região a partir do início da tarde. A temperatura mínima deverá subir.

No domingo, nas regiões Norte e Centro o céu deverá estar pouco nublado ou limpo, mas com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral da região Centro no final do dia.

Nas regiões do interior haverá formação de geada e uma pequena subida da temperatura mínima no litoral da região Centro.

Na Grande Lisboa, um aumento da nebulosidade deverá ocorrer a partir do meio da manhã, existindo possibilidade de períodos de chuva fraca no final do dia.

Já no grande Porto, a perspetiva é de céu pouco nublado ou limpo, com aumento gradual de nebulosidade a partir do meio da tarde.

Para segunda-feira, dia de Natal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, que deverão aumentar de intensidade e frequência a partir do final da tarde, especialmente no litoral Norte e Centro.

A neve deve surgir, a partir do final da tarde, nas zonas acima dos 1.400 metros.

Vento moderado a forte (30 a 45 km/h), por vezes com rajadas até 70 km/h é o esperado nas terras altas a partir da tarde.

A temperatura mínima deve subir ligeiramente e a temperatura máxima deve registar uma pequena descida.

Para hoje a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, com neblina ou nevoeiro matinal, um aumento de nebulosidade no Algarve e formação de geada.