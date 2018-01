Chuva, frio e neve mais fortes sexta e sábado

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão sob aviso amarelo por causa da previsão de condições meteorológica adversas.



A meteorologista Maria João Frada explica que o cenário para esta sexta-feira e sábado é de temperaturas mais baixas e chuva.

Caos na costa leste dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos há aeroportos parados e o caos nas estradas.



Milhares de pessoas estão sem eletricidade por causa da tempestade de neve na costa leste do pais.



As autoridades já avisaram que a situação vai piorar com novas descidas de temperatura.



Esta sexta-feira Nova Iorque estava mergulhada num denso nevoeiro e as camadas de neve atingiam os 20 centímetros nas ruas de Manhattan.