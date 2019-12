Chuva intensa causa inundações e prejuízos avultados na Póvoa do Varzim

Francisco Nova, comandante dos Bombeiros da Póvoa do Varzim, relata prejuízos bastante elevados, queda de várias estruturas e dezenas de carros completamente submersos em garagens.Os bombeiros foram solicitados para mais de 50 ocorrências, algumas das quais ainda por resolver, por não haver meios suficientes.

A imagem gráfica do site Windy.com mostra a passagem da massa de água pela região, registando-se às 11h00 índices de pluviosidade de 18 mm por metro quadrado.

Créditos: Windy.com/DR





As previsões apontam para mais chuva forte na região do Porto, Aveiro e Figueira da Foz ao longo do dia.