Caos na capital. Chuva intensa obriga a fechar vários túneis e ruas em Lisboa

"Os túneis do Campo Grande, da zona do Campo Pequeno e da Avenida João XXI estão fechados. A Avenida 24 de julho também está interditada e Avenida de Berna também", disse à Lusa Tiago Lopes, o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.



Tiago Lopes disse ainda que na Xabregas há uma situação de pessoas retidas em veículos.



"Temos também no hospital Francisco Xavier um princípio de inundação e estamos juntamente com os Bombeiros Voluntários da Ajuda a dar o apoio. E temos no Teatro Nacional D. Maria II uma situação de inundação", acrescentou.



c/ Lusa