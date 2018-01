Chuva no norte e temperatura a descer 10 graus na sexta-feira e no sábado

Lusa02 Jan, 2018, 12:25 / atualizado em 02 Jan, 2018, 12:25 | País

"Até quinta-feira não vai haver alterações significativas. Vamos continuar com chuva na região norte, com céu muito nublado, vento a soprar do quadrante oeste, sendo fraco no sul, e formação de neblinas", disse à Lusa a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Paula Leitão, a temperatura mínima subiu na noite de segunda-feira para hoje e vai manter-se relativamente alta, sem grandes oscilações.

"Na sexta-feira, a situação muda com a passagem de uma frente fria que vai dar precipitação mais intensa na região norte e centro e que vai chegar à região sul. Estamos também a prever queda de neve nas quotas mais baixas, vento intenso moderado a forte e agitação marítima com ondas de 04 a 05 metros", disse.

"Na sexta-feira e no sábado vamos ter uma descida da temperatura a rondar os 10 graus Celsius, em especial da mínima. Vamos ter valores abaixo dos zero graus nas terras altas do norte e centro, de 02 graus no interior do Alentejo e com formação de gelo e geada", destacou.

Segundo Paula Leitão, esta situação vai manter-se no início da semana próxima semana, mas depois está prevista uma massa de ar mais quente que vai trazer chuva.