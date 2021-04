Chuva põe quase todo o território de Portugal continental com aviso amarelo

Este aviso, que vai vigorar entre as 12h00 e as 18h00 de hoje, abrange quase todos os distritos de Portugal continental, ficando de fora apenas os de Bragança e Faro, de acordo com Bruno Café, do IPMA.



O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.