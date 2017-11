Chuva por vezes forte coloca oito distritos em alerta amarelo

São estes Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Braga, Bragança, que vão estar sujeitos ao mau tempo.



Nos próximos cinco dias a chuva vai manter-se, até á terça-feira e com possibilidade de prolongamento.



O frio vai também começar a apertar segundo a meteorologista Joana Sanches do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.