Chuva provoca inundações em casas, restaurantes, elevadores e garagens no Norte

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, adiantou que esta noite e madrugada foram registadas "50 ocorrências de inundações no Porto".

Segundo Carlos Marques, enquanto vigoraram os avisos laranja (das 23:00 às 03:00) e vermelho (das 21:30 às 23:00) foram registadas inundações em casas, garagens, caixa de elevadores e restaurantes, pequenas inundações em sarjetas da via pública, infiltrações, bem como algumas quedas de árvore e ou ramos.

Nas ruas estiveram várias equipas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários do Porto, bem como a Proteção Civil e Polícia Municipal do Porto a responder às ocorrências, acrescentou.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado adiantou, por seu turno, que na região de Braga foram registadas dezenas de inundações em habitações e na via pública, bem como deslizamentos de terra e quedas de árvores e estruturas.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho confirmou também inundações em restaurantes, via pública e garagens na zona de Viana do Castelo.

As chuvas fortes que caíram no norte do país entre a noite de sexta-feira e madrugada de hoje provocaram 294 ocorrências, incluindo 223 inundações em habitações e estradas, informou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, os distritos mais afetados foram os de Braga, Viana do Castelo e Porto.

Entre as 18:30 de sexta-feira e as 7:30 de hoje foram registadas 294 ocorrências que envolveram 1.009 operacionais e 339 meios terrestres, precisou a fonte.