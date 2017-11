Chuva provoca inundações nos distritos de Beja e Faro

RTP29 Nov, 2017, 09:26 / atualizado em 29 Nov, 2017, 09:42 | País

No distrito de Beja, a Proteção Civil registou 21 inundações em vários concelhos. A situação mais grave foi em Ferreira do Alentejo.



O presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, Luís Pita Ameixa, afirmou à Antena 1, que a chuva forte “provocou algumas inundações em ruas, casas e estabelecimentos”.



No entanto, o autarca considera que “o caso mais grave é da escola secundária onde ocorreram inundações em algumas salas e também do quadro elétrico, o que leva a que hoje não haja aulas”.



Os concelhos de Beja e de Ferreira do Alentejo foram os mais afetados com várias inundações em habitações, vias públicas e estradas.



Na zona de Beja foram registadas inundações em Ferreira do Alentejo, Serpa, Moura, Barrancos e Odemira. A chuva torrencial registou-se entre as 19h00 e as 23h00 e provocou inundações em estradas, ruas e habitações.

45 ocorrências em Faro

No distrito de Faro, a Proteção Civil registou 45 ocorrências, desde inundações, quedas de árvores e deslizamentos.



“Nenhuma destas ocorrências se revelou de importância significativa. Tratou-se de chuva intensa em alguns locais”, afirmou Paulo Santos, da Proteção Civil de Faro, à Antena 1.



A falta de limpeza do escoamento em alguns locais obrigou à intervenção dos bombeiros. No concelho de Albufeira, os bombeiros ocorreram a duas dezenas de pedidos de socorro.



A chuva intensa provocou igualmente cheias em Armação de Pera, Portimão, Lagos, Loulé, Faro e Olhão.