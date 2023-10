A chuva forte de sexta-feira provocou inundações em habitações e estradas no norte do país.

A Proteção Civil registou dezenas de ocorrências nos distritos de Viana do Castelo e Braga e na Área Metropolitana do Porto, sobretudo em Vila Nova de Gaia, Valongo e Maia.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha colocado vários distritos do norte em alerta laranja precisamente devido à chuva forte e trovoada.



Este sábado, nenhum distrito de Portugal Continental está sob qualquer aviso.