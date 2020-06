Chuva, temperaturas abaixo do habitual e possibilidade de neve na Serra da Estrela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro e até final da tarde e vento por vezes forte nas terras altas, com possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

As temperaturas estarão abaixo do habitual para a época do ano, com as máximas a não ultrapassarem os 22º (Setúbal e Faro) e as mínimas a descerem até aos 6º (Guarda).

O céu vai estar muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região Sul a partir do final da manhã, e estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Norte e Centro, em especial até ao final da tarde. No Baixo Alentejo e Algarve a chuva será fraca e pouco frequente.

Há ainda a possibilidade de trovoada nas regiões Norte e Centro durante a tarde.

Segundo o IPMA, há 11 distritos de Portugal Continental com risco elevado e muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), assim como as regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Com risco elevado no continente estão os distritos de Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Évora e Beja, quanto os distritos de Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal e Faro apresentam risco muito elevado.

Nos Açores, o risco de exposição é elevado em S. Miguel e nas Flores e muito elevado no Faial. O IPMA prevê ainda risco muito elevado em Porto Santo e elevado na ilha da Madeira.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.