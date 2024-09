Chuva vai manter-se no fim de semana mas com menos intensidade

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ângela Lourenço, disse que a previsão aponta para a continuação de chuva, sendo mais forte hoje e acompanhada por trovoadas, nas regiões essencialmente a norte do rio Mondego, mas também um pouco por todo o país.

Esta situação, de acordo com Ângela Lourenço, permite que continue a verificar-se o desagravamento do perigo de incêndio rural face aos dias anteriores.

"Do ponto de vista meteorológico [as condições] são diferentes do que se verificou nos dias anteriores. Temos uma diminuição do vento em termos gerais. Será uma situação mais pacífica, com uma descida gradual da temperatura, com ocorrência de precipitação e nos locais onde ocorre precipitação no geral vai aumentar a humidade relativa significativamente", contou.

Por causa da previsão de chuva forte e acompanhada de trovoadas, o IPMA já emitiu aviso amarelo para sete distritos do continente.

"A chuva é mais intensa hoje existindo já um aviso [amarelo] de precipitação emitido para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu e Bragança aproximadamente até ao final do dia. Vamos continuar com precipitação no fim de semana, amanhã [sábado] mais fracos e no domingo menos frequentes, mais dispersa", indicou.

"A segunda-feira arranca sem precipitação, mas depois com a aproximação de uma superfície frontal fria vamos ter o regresso da chuva já na região norte no final do dia", disse.

No que diz respeito às temperaturas, Ângela Lourenço adiantou que vão ter uma descida gradual.

"Será um pouco todos os dias tanto da mínima como da máxima. Vamos ter máximas a variar entre 20 e 25 graus nas regiões mais próximas do litoral. Mais para o interior serão entre os 24 e os 28 graus. A mínima vai descer no domingo. Esperamos por exemplo uma mínima de 08 graus na Guarda", indicou.

Segundo a meteorologista, as noites vão ficar mais frescas com temperaturas com valores de transição do verão para outono.