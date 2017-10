Chuva vai regressar ao continente a partir de quarta-feira

Lusa30 Out, 2017, 07:40 / atualizado em 30 Out, 2017, 07:41 | País

Hoje e terça-feira o tempo vai continuar seco, com céu pouco nublado limpo, algum vento moderado a forte nas terras altas, de acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)



"As temperaturas, apesar de terem descido no fim de semana continuam com valores acima da média para o mês de outubro", disse.



Segundo Joana Sanches, para hoje está também prevista uma pequena descida das temperaturas, os valores serão inferiores a 30 graus Celsius em praticamente todo o país.



"Depois a partir de dia 1, quarta-feira, já se prevê alguma precipitação fraca, que deverá aumentar de intensidade, mas ainda é cedo. Ao que tudo indica a chuva vai manter-se até dia 4 de novembro [sábado]", indicou.



Quanto às temperaturas, Joana Sanches adiantou que até quinta-feira vão ocorrer ligeiras descidas da ordem do 2/3 graus.



"Estamos a falar de valores, no território do continente, próximos dos 20 graus, sendo em alguns locais até abaixo", disse.