Chuva, vento e frio em todo o país

A semana vai começar com chuva e previsão de inundações. O alerta é da Proteção Civil que aponta para a previsão de cheias rápidas sobretudo em meio urbano.



Algumas ligações entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo foram canceladas.



Os distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Coimbra, Viana do Castelo e Viseu estão em alerta amarelo até a tarde desta segunda-feira.



Ontem a cidade do Porto foi mesmo a cidade mais afetada do país e o comandante Rui Laranjeira deixa alguns conselhos para lidar com o mau tempo.



A Proteção Civil espera até ao final desta segunda-feira um aumento dos períodos de chuva forte, queda de neve, vento forte e agitação marítima.