Chuva, vento e mar agitado. Mau tempo regressa a Portugal continental

RTP07 Mar, 2018, 07:57 / atualizado em 07 Mar, 2018, 09:30 | País

Ouvida pela agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou que esta quarta-feira será ainda “um dia pacífico, com temperaturas mínimas da ordem dos zero a dois graus nas regiões do interior norte e centro associadas a uma massa de ar polar e aguaceiros fracos e pouco frequentes”.



“A partir da tarde, o céu vai tornar-se muito nublado, inicialmente nas regiões do litoral sul e depois estendendo-se a todo o território. A partir do meio da tarde, vamos ter períodos de chuva fraca e chuvisco na região norte. A chuva virá de sul para norte e haverá queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”, acrescentou.Até domingo, o país poderá contar com precipitação, trovoadas e vento forte, estima a meteorologia.





Para quinta-feira prevê-se um significativo aumento da temperatura mínima, na ordem dos quatro a cinco graus, e da máxima, entre dois e os cinco graus.



“Neste dia”, antevê a meteorologista, “vai ocorrer chuva em todo o território, que pode ser chuva forte localmente”. Pode igualmente ocorrer “queda de neve acima dos mil, 1200 metros, mas é muito temporária, pois com a entrada do ar mais quente a neve fica confinada aos pontos mais altos da Serra da estrela”.



Maria João Frada adianta que a chuva será acompanhada de vento moderado a forte, do quadrante sul, com rajadas de até 85 quilómetros por hora, além de neblinas e nevoeiros.



“Este cenário vai-se prolongar para dia 9. Este será um dia mais grave do que dia 8. Até ao final da manhã de dia 10 vamos ter chuva por vezes forte, especialmente nas regiões do norte e centro, e vento forte e ocorrência de trovoadas e granizo”, indicou.



Para a Região Autónoma da Madeira está também prevista chuva e vento forte. As ondas, de oeste, poderão chegar aos cinco metros.



c/ Lusa