Ciberataque à Segurança Social compromete contas de funcionários

Em teoria, este acesso poderia comprometer todo o trabalho da Segurança Social. Todos os funcionários receberam já um email e estão a alterar as respetivasde acesso.





A Polícia Judiciária está a investigar o ciberataque desde a passada sexta-feira. Até ao momento, o trabalho dos investigadores não permite concluir que tenham sido comprometidas contas de utentes.





Segundo um comunicado, até ao momento não se apuraram factos que permitam concluir "ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas". A informação foi enviada por e-mail, pelo Instituto de Informática, aos funcionários da Segurança Social, apelando à sua "compreensão" e pedindo que "cumpram todas as ações de proteção que sejam solicitadas".



De acordo com a mesma fonte, não está identificado o dia do ciberataque, mas confirma-se uma "intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática", acrescentando que "está em curso a investigação forense deste incidente". Até agora, ainda "não se apurou qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas", acrescenta a mesma comunicação.



"O Instituto de Informática, I.P desencadeou de imediato as medidas e procedimentos adequados para este tipo de incidentes, e está a desenvolver todos os esforços, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, para garantir a segurança do sistema e dos respetivos dados".





A evolução desta situação, garante ainda, "será atualizada sempre que as circunstâncias assim o exijam".