Ciberataque suspende atividade clínica não urgente na Ilha da Madeira

Erik Mclean - Unsplash

Segundo o Sesaram, trata-se de um ataque deliberado e malicioso com o objetivo de prejudicar o funcionamento do serviço regional de saúde da região.



O serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi um dos setores atingidos por este ciberataque, que já foi comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança e à Comissão Nacional de Proteção de Dados.



O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, pede tranquilidade.