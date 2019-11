Ciclista de 46 anos morre em despiste em Guimarães

Guimarães, 03 nov 2019 (Lusa) -- Um homem de 46 anos morreu hoje em Airão São João, no concelho de Guimarães, na sequência do despiste da bicicleta onde seguia, disse fonte do CDOS de Braga à agência Lusa.