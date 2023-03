Ciclista morre após colisão com táxi em Boliqueime no Algarve

O condutor do táxi deslocou-se de Lisboa ao Algarve para deixar um passageiro numa unidade hoteleira da região e, cerca das 03:30, "colidiu com um ciclista, causando a sua morte e abandonando depois o local do acidente", precisou o capitão António Ramos, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

A vítima é homem de 20 anos e o condutor do táxi, depois de ter deixado o passageiro na unidade hoteleira de destino, "acionou o reboque e um veículo TVDE [transporte individual de passageiros]" para o levar de regresso a Lisboa, adiantou a mesma fonte.

"Alertado o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidente de Viação (NICAV) da GNR, as patrulhas que estavam no terreno conseguiram detetar o reboque, com o veículo acidentado, que tinha indícios do acidente", referiu o oficial da GNR.

Depois de confirmar que aquele era o veículo envolvido no acidente e com a informação disponibilizada pelo condutor do reboque, os militares perceberam "qual seria o veículo TVDE" onde seguia o condutor do táxi acidentado e "acabaram por intercetá-lo nas portagens da A2, em Paderne", no concelho de Albufeira, acrescentou.

"O taxista foi constituído arguido, o processo decorre sob investigação e o táxi foi apreendido", disse ainda a fonte da GNR, frisando que foram feitas análises ao sangue ao condutor do táxi e "os resultados serão depois adjuntos ao processo".

O corpo da vítima foi levado para Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Faro, unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, disse ainda o oficial da GNR.