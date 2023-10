Cidadãos pedem novo Largo do Rato com "mais árvores e menos trânsito"

A autarquia tem prevista uma intervenção desde 2015, no programa "Uma Praça em Cada Bairro", que nunca saiu do papel. E reafirma que quer aumentar a "vivência deste espaço público".

A Câmara está a recolher contributos e sugestões da população para avançar com o projeto.







A Associação Príncipe Mais Real chegou-se à frente e promoveu um encontro para que residentes e utilizadores do Largo do Rato pudessem apontar soluções para responder à pergunta: “É possível um novo Largo do Rato?”.



Entre os contributos que recolheu, estão as sugestões, por parte dos cidadãos ouvidos, de "mais árvores e menos trânsito".





Já arrancou o processo participativo para a Câmara Municipal de Lisboa envolver os cidadãos na busca de soluções tendo em vista a requalificação do Largo do Rato.