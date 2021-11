Cidade Universitária. Idosos indignados com horas de espera pelas vacinas

Portugueses com mais de 80 anos começaram hoje a receber a terceira dose da vacina contra a Covid e da gripe na modalidade Casa Aberta. Na Cidade Universitária hoje formaram-se longas filas. Vários idosos ficaram indignados e muito cansados com as longas horas de espera para receber as vacinas.