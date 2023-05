Cientistas à porta do Ministério do Ambiente contra inação dos governos

Teresa Santos, bióloga que está no local, contou à Lusa via telefone, que os cientistas estão junto a uma das portas do Ministério da Ambiente para "tentar impedir a entrada" de pessoas e para colar vários artigos científicos nas paredes para "demonstrar a necessidade de serem tomadas medidas "não para amanhã, mas para ontem".

A bióloga explicou que esta ação, que decorre no âmbito da campanha "Parar o Gás" e de outra que está a decorrer hoje em vários países do mundo contra a inação dos governos, "é pacífica" e pretende chamar a atenção para o caos climático.

"O grupo de cientistas que está aqui hoje junto ao Ministério do Ambiente reivindica o facto de este ministério tal como o resto dos Estados, também o Estado português, continuarem reféns das indústrias fósseis e serem incapazes de tomar medidas atempadas que verdadeiramente enfrentem a crise climática", contou.

De acordo com a bióloga e membro do movimento Scientist Rebellion, o Estado português continua a investir em estruturas fósseis ao contrário do que a ciência indica.

"O Estado português continua a fazer `green washing` (...). Estamos dependentes do gás fóssil destas indústrias ao invés de fazer um forte investimento nas energias renováveis salvaguardando a parte biológica e não fazendo o que foi feito recentemente por pessoas como João Galamba [atual ministro das Infraestruturas] que na altura estava à frente da Agência Portuguesa do Ambiente que desmataram uma floresta de sobreiros para instalar painéis solares, um crime ambiental", sublinhou.

Teresa Santos frisou a urgência em arranjar soluções para aliar uma transição para energia renovável como a solar sem danificar o meio ambiente.

"Temos de chegar a 100% de energia proveniente de fontes renováveis o mais rapidamente possível e apresentar soluções", disse.

A bióloga disse ainda que esta ação está inserida na campanha "Parar o Gás" e também numa campanha internacional de cientistas.

"Vão ocorrer durante o dia de hoje várias ações por todo o mundo ligadas aos combustíveis fósseis e inação dos governos e pela necessidade de ter uma economia à base de renováveis", concluiu.