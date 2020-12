Cientistas portugueses criam teste de diagnóstico rápido a partir da saliva

O teste de diagnóstico da covid-19 com base na recolha de saliva foi desenvolvido por uma equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) António Xavier da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica do Exército e o Hospital das Forças Armadas., o coronavírus que provoca a doença covid-19.", refere a nota do ITQB, assinalando que





Fiabilidade e procedimentos







Optando-se por extrair, em complemento, material genético do SARS-CoV-2 da saliva, a sensibilidade do teste aumenta para 100%, assegura o ITQB.Para que possa ser usado pela população, o teste terá ainda de ser validado e aprovado pelas entidades competentes.A utilização da saliva como meio de diagnóstico da covid-19 está também a ser estudada pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em colaboração com os hospitais Dona Estefânia, em Lisboa, e Amadora-Sintra.

Até ao momento, o procedimento "foi validado em cerca de 80 pessoas hospitalizadas onde, entre outros, se comparou a eficácia da saliva face à amostra nasofaríngea, tendo sido obtidos resultados muito promissores", segundo um comunicado do IGC divulgado esta sexta-feira.