Centenas de cientistas começaram por se reunir junto à reitoria da Universidade de Lisboa numa manifestação contra a precariedade laboral, alertando que a ciência não se faz com bolsas e contratos a prazo.Os participantes no protesto empunharam cartazes com as inscrições "Pela defesa dos direitos profissionais" ou "Doutoramento é trabalho".A manifestação é promovida por várias organizações e estruturas sindicais.









c/ Lusa