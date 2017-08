Cinco bombeiros sofreram queimaduras ligeiras em Abrantes

Lusa 13 Ago, 2017, 00:53 | País

De acordo com Maria do Céu Albuquerque, os cinco bombeiros, da corporação da Trafaria, foram assistidos no Centro Hospitalar do Médio Tejo, na unidade de Abrantes, mas um deles teve de ser transferido para Lisboa, para ser observado num serviço de oftalmologia.

A autarca revelou ainda que este incêndio não é o mesmo que se encontra em resolução em Abrantes, mas sim um novo fogo que resulta de uma projeção de um incêndio em Tomar e que atravessou a albufeira de Castelo de Bode, atingindo as aldeias de Cabeça Gorda e Bairros, no concelho de Abrantes.

"Foi muito rápido a atingir essas duas localidades. Tivemos de retirar mais de 50 pessoas [das suas casas]. Não registamos feridos civis, nem habitações destruídas", afirmou à Lusa Maria do Céu Albuquerque, sublinhando que se viveram "momentos de muita aflição".