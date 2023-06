Cinco concelhos de Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio

Os concelhos de Tomar, no distrito de Santarém, e Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam hoje perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).