Cinco distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva forte

Os distritos de Faro e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje e novamente na sexta-feira entre as 03:00 e as 21:00.

O aviso amarelo de chuva para os distritos de Lisboa e Setúbal vai vigorar entre as 12:00 e as 18:00 de hoje e em Santarém das 15:00 às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, está prevista a partir de hoje uma mudança do estado do tempo devido a "uma depressão fria nos níveis altos da atmosfera, que se deslocou gradualmente de nordeste para sudoeste em direção a Portugal continental, e que se irá posicionar a norte da Madeira e a oeste do território continental nos próximos dias.

Em comunicado, o Instituto adianta que a partir de hoje e previsivelmente até final da manhã de domingo, estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, com queda ocasional de granizo, em particular nas regiões do centro e sul, prevendo-se um impacto mais significativo no Baixo Alentejo, Algarve, Setúbal, Lisboa e Santarém, onde podem ocorrer fenómenos extremos de vento.

A previsão aponta para valores de precipitação da ordem dos 10 e 20 milímetros em uma hora nas regiões do centro e sul, podendo ocorrer persistência da precipitação.

"Salienta-se que em situações de instabilidade, existe uma variabilidade na distribuição espacial e temporal da precipitação forte, determinada em última análise por fatores de escala local, não previstos pelos modelos, e que apenas poderá ser acompanhada com base na vigilância que será efetuada através dos radares meteorológicos, detetores de descargas elétricas e imagens de satélite", indicou o IPMA.

As temperaturas mínimas hoje no continente vão variar entre 01 graus (na Guarda) e os 11 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 07 graus (na Guarda) e os 18 (em Aveiro e Faro).