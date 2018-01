Cinco gasolineiras a operar em Portugal estão a importar ilegalmente gasóleo

Foto: Aly Song - Reuters

Segundo o Diário de Notícias conta esta manhã, nos últimos anos, estes operadores compraram gasóleo do outro lado da fronteira, com impostos e taxa de incorporação de biocombustíveis mais baixos do que os praticados em Portugal, que depois era vendido no mercado nacional.



Além desta compra ilegal existe também casos de não incorporação de biocombustível.



Os prejuízos para o Estado podem chegar aos 48 milhões de euros e a secretária de Estado da Energia já pediu a devolução de metade das verbas em falta.