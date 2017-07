Cinco incêndios ativos ao final da manhã

"O incêndio da Sertã, que lavra desde o passado domingo, e onde estão concentrados 1.247 operacionais e um total de oito meios aéreos", é o que mais preocupa as autoridades.



"Temos também o incêndio de Vale de Coelheiro que se mantém ativo e os dois incêndios no distrito de Portalegre, mais em concreto no concelho de Gavião e no concelho de Nisa", acrescentou.



Segundo Patrícia Gaspar, "o incêndio de Nisa apresenta neste momento uma evolução bastante favorável".



"Temos ainda o incêndio da Sertã, que é aquele que ainda lavra com três frentes ativas e onde feito sentir muitas reativações, o que tem obrigado a uma permanente realocação dos meios a estas frentes de incêndio, a estes novos focos e a estas reativações".