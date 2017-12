Cinco mortos na operação Natal Tranquilo da GNR

RTP25 Dez, 2017, 08:43 / atualizado em 25 Dez, 2017, 11:00 | País

O balanço atual da operação “Natal Tranquilo” contabiliza 619 acidentes, cinco vítimas mortais, 173 feridos ligeiros e 12 feridos graves. Em comparação com o ano passado, regista-se uma redução do número de acidentes e do número de feridos leves.



"No entanto verificámos um aumento de feridos graves e vítimas mortais", destaca o tenente da GNR Luís Canhoto, em declarações à RTP.



O responsável assume que estes números são "preocupantes" e relembra aos condutores a necessidade de uma condução segura e o "cumprimento rigoroso" das normas e sinalização rodoviária para aqueles que se vão fazer à estrada após o almoço de Natal e durante o dia de terça-feira.





Condições atmosféricas adversas

O tenente Luís Canhoto alerta para o cumprimento dos limites de velocidade, os cuidados a ter com o consumo de álcool e a correta utilização do cinto de segurança, bem como a não utilização do telemóvel durante a condução.A mudança das condições climatéricas, sobretudo no Norte e Centro, com a previsão de chuva forte, pode complicar a condução em dia de Natal, e por isso a GNR apela à "atenção redobrada dos condutores".O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu esta segunda-feira um aviso amarelo para cinco distritos do país: Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro e Vila Real.Em dia de Natal, a GNR concentra-se sobretudo nas estradas de acesso a Lisboa e Porto, onde muitos portugueses poderão regressar.A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) decorre até terça-feira, com mais de 6500 militares a patrulharem as principais vias de tráfego rodoviário.