Cinco novas estrelas Michellin para Portugal

Há mais cinco restaurantes em Portugal com estrela Michellin. São o "Al Sud" e "A Ver Tavira" no Algarve, o "Cura" em Lisboa, o "Esporão" em Reguengos no Alentejo e o "Vila Foz" no Porto. Passam assim a ser 26 os restaurantes portugueses com uma estrela e sete com duas.