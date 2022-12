Cinco pessoas desalojadas em Odivelas devido ao mau tempo

"Temos uma família que se encontra a ser acompanhada, alimentada e cuidada num pavilhão municipal. É uma família cuja habitação voltou a sofrer de cheias e que tinha sido vítima na anterior situação de quarta para quinta-feira", referiu o autarca socialista, que fazia à Lusa, pelas 11:40, um ponto de situação sobre o mau tempo no concelho de Odivelas.

A família, composta por um casal e três filhos menores, é residente no bairro da Quinta da Várzea, no Olival Basto, e encontra-se realojada no Pavilhão Polivalente de Odivelas, local para onde têm sido reencaminhadas todas as pessoas que necessitam de realojamento temporário.

Hugo Martins indicou ainda que, à semelhança da situação registada na semana anterior, a zona do concelho mais afetada foi a da Póvoa de Santo Adrião, junto à ribeira de Odivelas e à Estrada Nacional 8 (EN8), onde nas zonas mais baixas a água entrou em algumas habitações e estabelecimentos comerciais.

Na sequência do mau tempo verificaram-se também deslizamentos de terras nas localidades de Olival de Basto, Pontinha e Caneças.

Ainda segundo o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, neste momento todas as escolas do concelho estão a funcionar normalmente, assim como as vias rodoviárias.

"Vamos agora dar prioridade a acudir às ocorrências e a minimizar o impacto, até porque a precipitação volta a cair e a informação que tenho é que a partir das 11:30/12:00 vai-se avolumar e densificar a chuva", apontou.

A chuva intensa que caiu hoje de madrugada e de manhã na região de Lisboa, Setúbal e Alentejo causou inundações e lençóis de água, que obrigaram ao corte de dezenas de vias e de algumas linhas ferroviárias.

A Proteção Civil nacional apelou hoje de manhã aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou durante a noite centenas de ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

Em declarações à Lusa, o presidente do IPMA, Miguel Miranda, disse que o estado do tempo deverá agravar-se a partir das 13:00/14:00 e até às 18:00 de hoje, tendo já sido emitido aviso laranja para todos os distritos do continente, exceto Bragança.