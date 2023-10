Cinco pessoas retiradas de casa em Loures devido a inundações na baixa de Frielas

Segundo o autarca, as cinco pessoas tiveram de ser retiradas para casa de familiares para limpeza das suas habitações após inundação na baixa de Frielas, o que é recorrente sempre que há fenómenos de chuva mais intensa.

O autarca acrescentou que essas pessoas devem poder regressar às suas residências na sexta-feira.

No concelho registaram-se algumas ocorrências de quedas de árvores devido ao vento forte, "com algum ou outro caso mais complicado, que fica agora para as companhias de seguros resolverem", mas sem prejuízos graves de bens ou vítimas humanas.

Ricardo Leão salientou que, cerca das 16:45, não existiam vias intransitáveis no concelho, com exceção de uma zona da Nacional 8 junto à Flamenga, onde as limpezas estavam a terminar, pelo que o local ficaria transitável "em menos de uma hora".

Em declarações à agência Lusa, o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que das 00:00 às 13:30 foram registadas no continente 1.214 ocorrências, sendo que a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a zona mais afetada, com 519 ocorrências.

"Das 12:00 até às 13:30, a área mais afetada foi efetivamente Lisboa, sendo que a Grande Lisboa contabilizou 155 ocorrências, seguida do distrito de Setúbal com 67 ocorrências", disse.

Estas ocorrências são essencialmente inundações, seja de vias, de entradas para garagens, caves ou lojas, limpezas de via para repor a normalidade, quedas de estruturas e também quedas de árvores com um número expressivo, sem causar vítimas, acrescentou.