Cinco principais fogos lavram em Santarém, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Viseu

11 Ago, 2017

"Tem sido uma tarde muito trabalhosa para os bombeiros e para os demais agentes da Proteção Civil, que têm estado empenhados ao longo de todo o dia de hoje nas já cerca de 160 ocorrências que registamos desde as 00:00 de hoje", declarou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, revelando que das cerca de 160 ocorrências registadas, 17 estão ainda em curso, empenhando 2.000 operacionais e 600 meios terrestres.

Patrícia Gaspar destacou como ocorrências importantes cinco fogos, um que lavra no concelho de Abrantes, em Santarém, um no concelho da Mealhada, em Aveiro, um no concelho de Cantanhede, em Coimbra, um no concelho de Cadaval, em Lisboa, e outro no concelho de Nelas, em Viseu.