Cinco reclusos de Caxias testaram positivo à Covid-19

Este tipo de deslocações foi proibido pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, mas o sindicato revelou que as saídas acontecem por exigência do Hospital Prisional, com conhecimento do sub-diretor geral dos Serviços Prisionais.



Aguardam-se agora os resultados dos testes aos reclusos que estiveram em contacto com os infetados, e ainda de 27 guardas prisionais.