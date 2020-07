Cinco trabalhadores infetados com o novo coronavírus na Lisnave

Há cinco trabalhadores infetados com o novo coronavírus na Lisnave, em Setúbal. Quatro fazem parte da tripulação de um navio que está a ser reparado. O outro é um trabalhador do estaleiro da empresa. Já foram realizados testes aos restantes técnicos que tiveram em contacto com os infetados. Neste momento esperam-se os segundos resultados dos testes realizados aos trabalhadores do estaleiro. A Lisnave continua em funcionamento e diz estar a cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde.