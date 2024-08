Cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia fechadas

Segundo as escalas de urgência publicadas no Portal do SNS, às 23h30 de domingo,Esta semana, quinta-feira e sábado serão os dias com mais urgências de Ginecologia fechadas - sete no total.Hoje vai estar fechada a urgência pediátrica do hospital Nossa Senhora do Rosário, Barreiro, distrito de Setúbal.Segundo a mesma informação do Portal do SNS, estarão hoje referenciadas as urgências de pediatria dos hospitais de Viseu no período noturno e no hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) também no período noturno.Nos hospitais Santa Maria, em Lisboa, e Garcia de Orta, em Almada, também serão recebidos apenas os casos referenciados, ou seja, reservados às urgências internas, aos casos referenciados pelo Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida (808 24 24 24) antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.