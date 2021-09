Cinquenta e nove câmaras municipais em risco de perder verbas

Há 59 câmaras em risco de perder verbas por falta de planos contra incêndios. O limite para a regularização do Plano Municipal de Defesa da Floresta terminou a 31 de março. Das 278 câmaras municipais de Portugal Continental, 59 não cumpriram este prazo.