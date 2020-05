Cinquenta recuperados no concelho de Moura, o mais afetado do Alentejo

Um dos recuperados é uma residente na cidade e os restantes 49 residem em três comunidades do concelho de Moura, no distrito de Beja, nomeadamente as do bairro do Espadanal, do sítio do Margaçal e de Vale do Touro, precisou Diogo Saraiva.

Segundo o responsável, a residente na cidade e 25 moradores do Espadanal foram os primeiros habitantes do concelho a recuperar e os restantes 24 foram dados como recuperados na sequência de novos testes realizados no início desta semana nas três comunidades.

A comunidade do Espadanal foi a primeira do concelho de Moura a registar casos de infeção e seguiram-se depois as comunidades do Margaçal e de Vale do Touro.

O primeiro caso confirmado de infeção na comunidade do Espadanal foi o de um homem, que esteve internado no hospital de Beja, mas já teve alta e regressou a casa no bairro.

Após a confirmação do primeiro caso, foram feitos primeiros testes aos outros 59 residentes no bairro, o que permitiu detetar mais 32 casos de infeção, elevando para 33 o número total de infetados.

No dia 27 de abril, foram feitos segundos testes aos 60 residentes na comunidade do Espadanal, na periferia da cidade de Moura, e, de entre os 33 que estavam infetados, 25 testaram negativo e foram dados como recuperados e oito voltaram a testar positivo.

No início desta semana, foram feitos terceiros testes aos oito residentes do Espadanal que tinham testado positivo anteriormente e quatro já testaram negativo e estão recuperados e quatro voltaram a testar positivo, indicou Diogo Saraiva.

No sítio do Margaçal, localizado no troço da Estrada Nacional 255, que liga a cidade de Moura e a vila de Pias, foram confirmados nove casos de covid-19 entre os 14 moradores, após terem sido feitos testes a toda comunidade na sequência da deteção da infeção numa residente.

No início desta semana, foram feitos segundos testes aos nove residentes do Margaçal que foram infetados e seis testaram negativo e estão recuperados e três voltaram a testar positivo e continuam infetados.

Na comunidade de Vale do Touro, situada perto da cidade de Moura, foram confirmados 23 casos de covid-19 entre os 100 moradores, depois de terem estado em contacto direto com uma mulher grávida residente no concelho de Portel, no distrito de Évora, que testou positivo e foi a primeira mãe infetada com o novo coronavírus a ter um bebé no Alentejo.

No início desta semana, foram feitos segundos testes aos 23 residentes do Margaçal que foram infetados e 14 testaram negativo e estão recuperados e nove voltaram a testar positivo e continuam infetados.

No concelho de Moura já foram confirmados 76 casos de infeção, um na cidade, 33 no Espadanal, nove no Margaçal, 23 em Vale do Touro e 10 na aldeia de Sobral da Adiça, precisou Diogo Saraiva.

Dos 76 casos confirmados, 26 estão ativos, quatro no Espadanal, três no Margaçal, nove em Vale do Touro e dez em Sobral da Adiça.

Após a confirmação do primeiro caso de infeção em Sobral da Adiça, no dia 07 deste mês, foram feitos testes dois dias depois a outros 12 residentes na aldeia e com relação àquele infetado, nove dos quais testaram positivo, elevando para dez o número total de infetados.

Na quarta-feira, foram feitos testes a mais de 40 residentes que tiveram contacto direto com os casos já confirmados em Sobral da Adiça e o serviço municipal de proteção civil aguarda os resultados, disse Diogo Saraiva.