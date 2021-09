"Cinto-me vivo". Dispositivos de segurança para crianças e cinto reduzem riscos em acidentes

A campanha decorre até ao dia 15 de setembro e integra também várias ações de sensiblização.



Paula Vicente, diretora de Comunicação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, esteve no Bom Dia Portugal para falar sobre esta campanha.



Destaca a importância da utilização do cinto de forma correta em qualquer percurso de carro, independentemente da distância e do lugar que se ocupa no carro.



A utilização do cinto de segurança reduz para metade o risco de morte em caso de acidente.



Em relação aos dispositivos de segurança para crianças, é fundamental que sejam utilizados modelos adequados e que estes sejam corretamente instalados.



Estes cuidados reduzem em 50 por cento o risco de morte das crianças. Até aos 18 quilos, as crianças devem ser transportadas no sentido inverso ao da marcha, o que reduz em 90 por cento o risco de lesão ou morte num acidente.