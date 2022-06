"Cinto-me Vivo" procura aumentar a segurança na estrada

A campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização 2022, decorrerá até 27 de junho e incluirá ações de sensibilização e de fiscalização no continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.As ações de sensibilização da campanha “Cinto-me Vivo” ficam a cargo da ANSR, enquanto cabe à PSP e à GNR, nas suas áreas de jurisdição, as operações de fiscalização, “com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário”.





A campanha visa contribuir para “a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores na correta utilização dos dispositivos de segurança”.