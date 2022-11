Circulação de comboios cortada no sentido Sintra-Lisboa devido a atropelamento mortal

Fonte do CDOS de Lisboa disse à Lusa que a circulação de comboios neste sentido vai estar interrompida até que estejam concluídos os trabalhos dos operacionais envolvidos.

A mesma fonte precisou que o alerta do atropelamento mortal junto à estação ferroviária de Rio de Mouro foi dado às 11:53.

De acordo com o CDOS, no local estão 11 operacionais e seis veículos dos bombeiros do Cacém, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como elementos da Infraestruturas de Portugal.