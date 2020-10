Circulação entre concelhos. Fiscalização congestiona o trânsito

Muitas filas e muitas horas no trânsito: foi este o cenário do regresso a casa em muitas estradas do país. PSP e GNR estão a fiscalizar quem pode ou não circular entre concelhos. Até ao momento, as forças de segurança não registaram nenhum incidente.