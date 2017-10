Circulação ferroviária na Linha da Beira Alta continua cortada

Lusa16 Out, 2017, 10:34 | País

Em declarações à agência Lusa, Ana Portela disse que a circulação ferroviária está cortada desde o final da tarde de domingo e "não há previsão para normalização da situação".

"Não é possível fazer o transbordo de passageiros por via terrestre porque há muitas estradas cortadas devido aos incêndios", disse ainda a porta-voz da CP.

No domingo, a Linha Ferroviária do Norte também esteve cortada entre Aveiro e Oiã (Oliveira do Bairro), mas a circulação foi retomada às 22:00.

Pelo menos 10 pessoas morreram nos incêndios que deflagraram no país no domingo, o pior dia do ano em fogos, segundo as autoridades.

Os cerca de 500 incêndios de domingo provocaram ainda 25 feridos, seis dos quais em estado grave, e obrigaram a evacuar aldeias e a realojar a população.