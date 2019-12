Circulação ferroviária reposta na linha do norte com velocidade reduzida entre Ameal e Alfarelos

A circulação ferroviária na linha do Norte foi restabelecida nos dois sentidos. Mantêm-se as restrições de velocidade. E mantém-se também a suspensão da circulação ferroviária no ramal que faz a ligação entre Alfarelos e a Figueira da Foz.